Yolcu360 global marka çalışmalarının başına önemli atama

Pazarlama iletişiminin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarıyla Türkiye’nin en büyük reklamverenlerine çözümler sunan, girişimcilik ve pazarlama alanındaki başarılarıyla sektör liderleri arasında yer alan Sarı, Yolcu360’ın hizmetlerini kısa sürede globalde 30 binden fazla noktaya taşıma ve şirketin unicorn (girişimin değerinin 1 milyar dolar veya daha fazla olması) hedefinde tüm marka iletişim süreçlerinin yönetimini gerçekleştirecek.

Büyüme sürecine hız verecek

Temmuz 2021 itibariyle Chief Brand Officer (CBO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak Yolcu360’ın tüm yurtiçi ve yurtdışı marka, reklam ve kurumsal iletişim faaliyetlerine liderlik edecek olan Samet Ensar Sarı, markanın globalleşme yolculuğuna öncülük ederek yeni yatırımlarla gerçekleşecek büyüme süreçlerine hız kazandıracak. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Samet Ensar Sarı, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü yüksek dereceyle bitirdi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Pazarlama MBA’ni tamamladı.