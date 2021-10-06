  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Aktüel

Yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan A380 tipi uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 23:15:00 -
Yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan A380 tipi uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi sebebi ile İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, dünyadaki en büyük yolcu uçağı olarak tanımlanan A380, Türkiye hava sahasına girdikten sonra 66 yaşındaki kadın yolcu rahatsızlık geçirdi.

İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun durumunun ağırlaşması üzerine pilotlar İstanbul Havalimanı'ndan acil iniş izin istedi.

İzin verilen EK-2 sefer sayılı uçak 20.30'da İstanbul Havalimanı'na indi ve sağlık ekipleri hastaya müdahale etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay