Beşiktaş'taki ünlü otelde yangın: Herkes tahliye edildi!
Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'da çıkan yangın nedeniyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta bulunan Swissotel The Bosphorus'da saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın paniği yaşandı.
Yangının, otelin makine dairesinde çıktığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayanlar ve çalışanlar tahliye edildi.
Ekiplerin otelde çalışmaları sürüyor.
