Gündem Mine Kırıkkanat’ın "Kılıç artığı" hakareti: Karahasanoğlu’ndan sert çifte standart tepkisi
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı “kripto kılıç artığı” ifadesi sol camiayı ayağa kaldırırken, Ali Karahasanoğlu kaleme aldığı yazısında bu olayın perde arkasındaki ikiyüzlülüğü deşifre etti. Kılıçdaroğlu’nun şahsında Alevilere hakaret ettiği gerekçesiyle özür dilemek zorunda kalan Kırıkkanat’ın bu tavrı, dindar kesime yönelik geçmişteki saldırılarıyla kıyaslandı.

Ali Karahasanoğlu, Mine Kırıkkanat’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na dokununca anında özür dilemek zorunda bırakılmasına dikkat çekerek, inançlı kesime yönelik hakaretlerin neden cezasız kaldığını sorguladı.

"Dindarlara küfrederken neredeydiniz?"

Karahasanoğlu, Kırıkkanat’ın meclise başörtüsüyle gireceğini açıklayan bir milletvekili için kullandığı, “Açık başına bakınca, bence de kapamasında yarar var!” şeklindeki küstah ifadelerini hatırlatarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Mine bize, ‘Kılıç artığı’nın çok daha ağırını söylerken neredeydiniz? Terbiyesizliği, ahlaksızlığı ve küstahlığı görüyor musunuz?"

Entelektüellik tartışması ve cehalet itirafı

Karahasanoğlu, Kırıkkanat’ın sadece siyasetçilere değil, inancı gereği başını örten tüm bilim kadınlarına ve profesörlere de dil uzattığını vurguladı. Yazara göre, “Erkeğin saçı günah değil de benimki neden günah?” diye sormayan bir kadının entelektüel olamayacağını iddia eden Kırıkkanat, ancak kendi mahallesinden bir isme hakaret edince "cehaletini" kabul etti.

Karahasanoğlu, Kırıkkanat’ın son olaydaki, “Cehaletimi bağışlayın. Hiçbir insan, en bilgelerimiz bile her şeyi bilemez” şeklindeki özrünü samimiyetsiz bularak, aynı hassasiyetin neden Müslüman toplumun değerleri söz konusu olduğunda gösterilmediğini sordu.

CHP içindeki "Sessiz Ortaklık" eleştirisi

Yazısında Ahmet Davutoğlu ve temel Karamollaoğlu gibi isimlere de seslenen Karahasanoğlu, eşleri başörtülü olan bu siyasetçilerin, başörtülülere bu denli ağır hakaretler eden isimlerle aynı yolda yürümelerini sert bir dille eleştirdi.

Karahasanoğlu’na göre, Mine Kırıkkanat’ın bu son çıkışı sadece kişisel bir hata değil, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu cephesinin Kılıçdaroğlu taraftarlarına yönelik bakış açısının bir dışa vurumu. Karahasanoğlu, dindar kesime yönelik hakaretlerde sessiz kalanların, konu kendi siyasi figürleri olunca nasıl bir "linç" ve "özür" mekanizması işlettiklerini vurgulayarak çifte standardı gözler önüne serdi.

