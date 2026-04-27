İftiracı arıyor

Buğra Kardan İstanbul

Belediyelerde döndürülen dolapların, alınan rüşvetlerin, paraya ve hediyeye boğulan metreslerin, kayırılan sevgililerin ifşa edilmesiyle paniğe kapılan CHP’de rövanşist damar depreşti. Yolsuzlukların ve ahlâksızlıkların ortalığa saçılması çılgına dönen emanetçi Genel Başkan Özgür Özel, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ilk genel seçimin ardından ‘ihbar sandığı’ kurma kararı alarak devr-i sabık oluşturma planını açığa çıkardı.

FİŞLEMENİN ADI İHBAR SANDIĞI

Özel’in jurnallere, iftiralara kapı aralamaya dönük sinsi planı darbe dönemlerini hatırlara getirdi. CHP zihniyetinin hakim olduğu 28 Şubat sürecinde dindarlara atılan iftiralar, yapılan fişlemeler, uygulanan baskılar unutulmazken Özel’in, ‘ihbar sandığı’ kurma projesi tüyleri diken diken etti. İstanbul’u yağmalayan çetenin başı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili delilleri, ihbarları ve itirafları yok sayan Özel’in bir de iftiralara milleti ortak etme projesine sarılması CHP’nin vesayet özlemiyle yanıp tutuştuğunu tescilledi. Siyasiler, Özel ve ekibinin rövanşist olduğunu vurguladılar. Yolsuzlukların, arsızlıkların delillerle ortaya dökülmesiyle köpüren yönetimin ihbar sandığı planıyla cuntacı hevesinin açığa çıktığının altını çizdiler.

KARANLIK YILLARI HATIRLATTI

Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şunları söyledi: “İhbar sandığı fikrinin rövanşist bir anlayışın ürünü olduğu kati. Tabii CHP, rüşvetin ve şaibenin döndüğü belediyelere yapılan operasyonlardan rahatsız. Ancak görülmeyen bir hakikat var. O da şikâyet edenin de edilenin de ihbar edenin de edilenin de CHP’li olduğu. Özel, hata yapanın bünyeden atmak yerine müdafaa ediyor. Uşak’ta karşı karşıya kalınan tablo her şeyi ortaya koymuyor mu? ‘İhbar sandığı’, antidemokratik devirleri bize hatırlatıyor. CHP’nin yine antidemokratik uygulamanın peşinde olduğu ortada.”

VESAYETÇİLİĞİN DIŞA VURUMU

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da şunları dile getirdi: “İhbar sandığı, vesayetçi ve fişlemeci ruhun dışa vurumudur. Somut delilleriniz varsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları ve hukuku yerindedir. Gidip bugün ihbarda bulunun’ diyoruz. Belediye başkanlarının rüşvet taleplerinden, baskılarından ve haraç toplama girişimlerinden bıkan bizzat kendi yol arkadaşlarınızdır! Sizi ihbar edenler dışarıda değil, bizzat meclis sıralarınızda ve belediye koridorlarınızdadır. Kendi içinizdeki bu çürümeyi örtbas etmek için ‘ihbar sandığı’ gibi komik icatlarla hedef şaşırtmaya çalışmayın. Mesele, 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinden fırlayıp gelmiştir. 2028 hayalleriniz de sadece birer serap olarak kalacaktır.”

CADI AVI UTANÇ KAYNAĞI

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “İhbar sandığının telaffuz edilmesini dahi Türk demokrasisi adına bir utanç kaynağı olarak görüyorum. Bu sadece siyasi bir rekabet değil, bir zihniyet ve ahlak meselesidir. Rövanşizmle demokrasi inşa edilemeyeceği de tartışmasızdır. Geçmişin baskıcı ve otoriter yöntemlerini rehber edinerek ‘hesap sorma’ iddiasında bulunmak, sadece yeni mağduriyetler oluşturur. 28 Şubat zihniyetinin o paslı ve kirli yöntemlerini bugüne taşımaya çalışmak, Türkiye’yi 30 yıl geriye götürme çabasından başka bir şey değildir. Ayrıca fişleme suçtur ve kabul edilemez. Siyasetin görevi ‘sandık’ kurup ihbar toplamak değil, hukukun üstünlüğünü tesis etmektir. Bunun dışındaki her türlü arayış, yöntem ancak cadı avıdır. Demokratik siyaset, ihbarcılıkla değil; kucaklaşma ve adaletle yapılır.”