İBB’ye çöreklenen BBS şirketine 28 ihale paslanmış! Şarap masasında ihale pazarlığı

Zekeriya Say İstanbul

Akit’in önceki gün “İGDAŞ’ta vurgun kursaklarında kaldı” manşetiyle duyurduğu ve İstanbul’a doğalgaz dağıtımı yapan İGDAŞ’ın altyapısı dâhil kurumdan çok sayıda ihale alan Bilgi Birikimleri Sistemi (BBS) limitet şirketinin adeta İBB’ye çöreklendiği ortaya çıktı. İBB iştirak şirketi İGDAŞ’ın Genel Müdürü Nihat Narin ile şarap eşliğinde baş başa yemek yerken görüntülenen Bekir Alp Sayın’ın Genel Müdürü olduğu BBS şirketinin, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İSKİ, BELBİM ve İSTTELKOM’dan milyonlarca liralık ballı ihale kaptığı öğrenildi.

EKREM’DEN SONRA BAŞLAMIŞ

2019 yılında yapılan yerel seçimleri yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından İBB’ye çöreklenen BBS şirketinin aradan geçen 7 yılda 24’ü BELBİM, 3’ü İSKİ ve bir tanesi de İSTTELKOM olmak üzere tam 28 ihaleyi adeta adrese teslim şekilde kaptığı belirlendi. 19 ihaleyi Türk Lirası karşılığı alan Bilgi Birikim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Endüstrisi Mühendislik Hizmetleri Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi’ne İBB iştiraklerince toplamda 247 milyon 376 bin 607 TL ödenirken, 9 ihaleyi de dövizle kapan yandaş şirketin, 1 milyon 358 bin 89 doları kasasında attığı bildirildi.

BELBİM’E KAPAĞI ATMIŞ

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin ile şarap eşliğinde kafa çeken Bekir Alp Sayın’ın Genel Müdürü olduğu Bilgi Birikim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Endüstrisi Mühendislik Hizmetleri Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi’nin, İBB iştiraki BELBİM’in gedikli ihalecisi olduğu saptandı. BELBİM tarafından gerçekleştirilen 24 adet ihaleyi kapmayı bilen BBS’ye Türk Lirası olarak 86 milyon 705 bin 614 TL aktarılmış. Amerikan Doları ile düzenlenen 9 ihale için de toplamda 1 milyon 700 bin 358 dolar ödeme yapılmış.

İSKİ HORTUMU BBS’YE BAĞLAMIŞ

İstanbul’un içme sularından sorumlu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü de 29.12.2023, 10.11.2023 ve 20.06.2023 tarihlerinde yapılan 3 ihale için şarapçı Genel Müdür Bekir Alp Sayın’ın sorumluğundaki BBS şirketine toplam 50 milyon 684 bin 993 TL ödeme yapmış.

TEK KALEMDE 109 MİLYON

İştirak şirketi İSTTELKOM İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 11 Ocak 2024 tarihinde yapılan “Firewall ve Kimlik Doğrulama Cihazlarının Lisans ve Bakım Anlaşmasının Yenilenmesi İşi” ihalesi için 109 milyon 986 bin TL’yi kasaya atmış.

VURGUN MİLLİ FİRMAYA TAKILDI

İGDAŞ Hizmet Binaları’nda yürütülen kritik hizmetlerin siber güvenliğini sağlamaya yönelik 16 ve 17 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen otomasyon ve siber güvenlik ihalelerini adeta adrese teslim şekilde kapmak için 49 milyon 280 bin TL’lik astronomik bir teklif veren yandaş Bilgi Birikim Sistemleri şirketinin vurgun planı, ihaleye 38 milyon 968 TL teklif veren Elit Arge Yazılım şirketinin teklifiyle bozulmuştu.

KİPTAŞ VE İSPER’E DE EL ATMIŞ

Öte yandan, şarapçı müdürün şirketi BBS, geçmiş yıllarda yalnızca birkaç apartman dönüşümü gerçekleştiren KİPTAŞ’tan; program lisansları ve çift taraflı yazıcı alımı başta olmak üzere üç ayrı ihaleden toplam 835 bin 98 TL gelir elde ederken görevi İBB ve bağlı iştiraklere personel temini ile insan kaynakları danışmanlığı sağlamak olan İSPER’den de SQL Server yazılım güvenliği ve bulut tabanlı ofis uygulamaları alımı ihalesi kapsamında 350 bin TL’yi kasaya atmış.