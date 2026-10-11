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Dünya Yolcu uçağı alev aldı! Acil iniş yaptı!
Dünya

Yolcu uçağı alev aldı! Acil iniş yaptı!

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Yolcu uçağı alev aldı! Acil iniş yaptı!

Delhi-Chennai seferini yapan İndiGo uçağında bir elektronik aletin alev alması paniğe neden olurken, uçak Haydarabad'a güvenli iniş yaptı.

Hindistan merkezli IndiGo havayolları şirketine ait Delhi-Chennai seferini yapan yolcu uçağında bir yolcuya ait elektronik cihazın alev almasıyla havada panik dolu anlar yaşandı.

6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçakta meydana gelen olayda kabin ekibi, yangın söndürücü kullanarak alevlere müdahale etti. Olayın ardından Hindistan’ın Haydarabad şehrindeki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların belirlenmiş güvenlik prosedürleri doğrultusunda uçağı Haydarabad’a yönlendirdiği ve kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Havayolu şirketi, Haydarabad’a inişin ardından yolcuların Chennai’ye ulaştırılması için alternatif bir uçak tahsis edildiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre yangının bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer söz konusu yangına neden olan cihazın powerbank olduğunu henüz doğrulamadı.

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