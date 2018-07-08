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Yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 19:19

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.

Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir" dedi.

ÖLENLER DE VAR

Kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Ediren'nin Uzunköprü ilçesi -İstanbul seferini yaptığı ifade edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valisi Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 19:19
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. Çorlu

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