Yolcu treni araca çarptı! Yaralılar var Batman'da Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treninin araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Batman'da yolcu treninin çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treni, Fatih Mahallesinde raylardan geçmeye çalışan Abdussamet Nasıroğlu yönetimindeki 72 BD 616 plakalı araca çarptı. Kazada, araçta bulunan Abdussamet ve kardeşi Miraç Nasıroğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.