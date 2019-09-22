Yolcu treni araca çarptı! Yaralılar var
Batman'da Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treninin araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.22 Eylül 2019 Pazar 16:30
Batman'da yolcu treninin çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Kurtalan seferini yapan yolcu treni, Fatih Mahallesinde raylardan geçmeye çalışan Abdussamet Nasıroğlu yönetimindeki 72 BD 616 plakalı araca çarptı.
Kazada, araçta bulunan Abdussamet ve kardeşi Miraç Nasıroğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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