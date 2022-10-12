Yolcu seçtiği için ceza kesilen taksici gazetecilere küfretti!

İstanbul Fatih’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetimde, Fatih’ten Esenyurt’a gitmek isteyen yolcuyu aracına almayan İlkay Yalçın isimli taksi şoförüne bin 823 lira ceza yazıldı.

Yalçın, ceza yazıldığı sırada kendisine soru soran gazetecilere de küfretti.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 5 taksi şoförüne de 196’şar lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Oğuzhan Aslan, şunları söyledi:

Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Taksimetreleri açmamız lazım.