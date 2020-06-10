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Aktüel

Yolcu otobüsüyle personel servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü

Antalya’da yolcu otobüs ile personel servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:28:40 -
Yolcu otobüsüyle personel servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü

Antalya’da yolcu otobüs ile personel servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, 09.10 sıralarında Antalya - Burdur karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, içerisinde 5 yolcunun bulunduğu Ç.T. idaresindeki 34 BN 6967 plakalı Iğdır - Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Odabaşı Kavşağı’na geldiği sırada Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’nden çıkan Rahmi Yılmaz hakimiyetindeki 07 ENG 51 plakalı personel servis minibüsüyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracında sıkışan minibüs şoförü Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



“Frene bastı ama geç oldu”


Otobüsteki yolculardan Kafkas Yolcu, "Kazayı tam göremedim. Korna sesi geldi ve irkildim. Başımı kaldırdığım zamanda frene basmıştı şoför ama geç olmuştu. Otobüste başka yolcular da vardı. Hepimiz panikledik" dedi.


Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü ve yolcular, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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