0553 313 94 23

Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı direksiyon başında hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2019 Salı 13:56
Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde durakta yolcu alan otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştığı direksiyon başında hayatını kaybetti. Belediye otobüsündeki yolcular, itfaiye ve ambulans ekipleri otomobil sürücüsünü kurtarmak için seferber olsa da çabalar yetmedi. Ölen sürücünün Osmangazi Belediyesi’nde zabıta olduğu ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, kaza Mudanya Bursa karayolu Siteler Otobüs Durağı’nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Mudanya Bursa hattında çalışan 16 BOD 20 plakalı belediye otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. Aynı yönde seyreden ve Osmangazi Belediyesi’nde zabıta olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Hasan Yiğit idaresindeki 16 APD 60 plakalı otomobil otobüse arkadan çarptı.


Kaza sonrası can pazarı yaşandı, otomobil hurdaya döndü. Direksiyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için yolcular, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve ambulans ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekibi kurtarma ekipmanıyla hurdaya dönen otomobili otobüsten ayırdı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Hasan Yiğit, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza esnasında otobüsteki yolculardanbirisi de hafif şekilde yaralanırken, tüm yolcular kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
    1. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    2. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem
    3. Anadolu Yayıncılar Derneği’nden..
    4. AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’dan..
    5. Kutsal topraklardan dönen hacılar..
    6. Yeni Malatyaspor’da Trabzon maçı..
    7. Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile..
    8. Altyapı Gelişim Projesi kapsamında..
    9. Myanmar'da sel ve heyelan
    10. Kavak gastronomi turizminde iddialı
    11. Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını..
    12. Bilecik’te ucuz atlatılan kaza..
    13. Yeni Malatyaspor’da M. Başakşehir..
    14. Şırnak Valisi Pehlivan’dan Cizre..
    15. Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi’ni..
    16. Kamerun'da ayrılıkçılara ömür boyu..
    17. Kontrolden çıkan kamyon devrildi
    18. Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
    19. Büyükşehirli sporcular Denizli’de
    20. İBB'den kritik uyarı! Su baskınlarına..
    21. Moskova-Paris uçağından acil iniş
    22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    23. Almanya Savunma Bakanı'ndan Irak'a..
    24. Vali Güzeloğlu: “Şeffaf, açık, hesap..
    25. Avcılar’da "Sanal Tombala" operasyonu
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    27. Yaralı keçiyi güvenlik korucuları buldu
    28. Hayat Öykü’süyle umut oldu
    29. Düğün saldırısında hayatını..
    30. Muş’ta terör operasyonu: 29 gözaltı
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz