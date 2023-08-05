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Gündem Yolcu otobüsünde yürekler ağza geldi
Gündem

Yolcu otobüsünde yürekler ağza geldi

Yeniakit Publisher
2023-08-05 08:58:00 -

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı.

Şırnak’tan batı illerine yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanı fark eden sürücü otobüsü Birecik ilçe merkezinde park ederek yolcuları tahliye etti.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, otobüse su ile müdahale ederek yangın çıkmasını engellerken yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Otobüsten inen yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüs ile yollarına devam etti.
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