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Yerel Yolcu otobüsünde yangın paniği! Facianın eşiğinden dönüldü
Yerel

Yolcu otobüsünde yangın paniği! Facianın eşiğinden dönüldü

Muğla'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför 38 yolcuyu tahliye ederken araç kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 16:10:00 - 2022-08-21 16:13:03

Muğla’da seyir halindeyken yanan şehirlerarası yolcu otobüsü kullanılmaz hale gelirken, 38 yolcu şoför tarafından zamanında tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında seyir halinde olan Pamukkale firmasına ait 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Sakartepe rampasında motor bölümünden dumanlar yükseldi.

38 yolcu kurtuldu

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine otobüste bulunan 38 yolcu hemen tahliye edildi.

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