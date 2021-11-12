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Aktüel Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:29:00 -
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında yolcu otobüsüyle seyahat eden bir kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Van'dan Antalya'ya giden otobüs, Kayseri-Sivas kara yolu Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Üst ve bavul aramasında 296 gram sentetik uyuşturucu bulunan yolculardan K.E, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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