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Gündem Yolcu otobüsünde rezillik!
Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik!

Erzurum'da, İran'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 8 kilo 50 gram metamfetamin ve gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 15:57:00 - 2022-07-28 16:07:59
Yolcu otobüsünde rezillik!

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Kontroller sırasında otobüsün bagaj bölümünde 4 naylon ruloya narkotik madde arama köpeği "Eris"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 78 parça halinde toplamda 8 kilo 50 gram metamfetamin ve gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Akbar J, Shapour Eıvazpour S, Afshın Z, Alı E. ve Khalıl M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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