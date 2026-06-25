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Dünya Tasarruf için gelmişti! Ek bütçe talep etti
Dünya

Tasarruf için gelmişti! Ek bütçe talep etti

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Tasarruf için gelmişti! Ek bütçe talep etti

Beyaz Saray, büyük bölümü İran’a yönelik askeri operasyonun maliyetleri için kullanılmak üzere Kongre’den 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talep etti. Talepte savunma harcamaları, mühimmat, çiftçi desteği, Ebola salgınıyla mücadele ve altyapı projeleri için ayrılacak kaynaklar yer aldı.

Beyaz Saray, ABD Kongresinden yaklaşık 88 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu. Beyaz Saray’a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, talebi içeren mektubu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a iletti.

Vought, söz konusu talebi içeren mektubu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a iletti.

Mektupta ABD Başkanı Donald Trump adına Kongre'den 87,6 milyar dolarlık ek fon talep ettiğini belirten Vought, bunun büyük bir kısmının "Destansı Öfke Operasyonu" ile ilgili acil ihtiyaçları karşılayacağını kaydetti.

Vought, ABD'nin "nükleer silahlı bir İran" tehdidini engellemek ve İran'ın bölgede güç gösterme kabiliyetini büyük ölçüde zayıflatmak için başarılı bir operasyon yürüttüğünü ifade ederek, yönetimin talebinin ABD Savunma Bakanlığının söz konusu operasyon sırasında karşılaştığı maliyetleri kapsadığını aktardı.

ABD yönetiminin diğer hayati ihtiyaçları karşılamak için de finansman talep ettiğine değinen Vought, bunlar arasında Orta Afrika'daki Ebola virüsü salgınına müdahale etmek ve salgının ABD kıyılarına ulaşmasını engellemek için 1,4 milyar dolarlık finansmanın da yer aldığını anlattı.

Vought, ek bütçe talebinin Amerikalı çiftçilerin desteklenmesi için de 11,1 milyar dolarlık finansman içerdiğini bildirdi.

Yönetimin ek bütçe talep ettiği diğer kalemlere de değinen Vought, bunlar arasında başkent Washington ve çevresindeki restorasyon ve inşaat projelerini tamamlamaya yönelik devam eden çalışmaları desteklemek için 500 milyon dolar ve New York kentindeki modernize edilmiş Penn İstasyonu'nun nihai tasarımı ve inşasına yardımcı olmak için 1 milyar dolar finansmanın bulunduğunu kaydetti.

Vought, ABD Savunma Bakanlığı için talep edilen 67,1 milyar dolarlık ek kaynağın 17,3 milyar dolarının operasyonel maliyetler ve 21 milyar dolarının mühimmat için ayrılacağını bildirdi.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberde Amerikan hükümetinin yeni bir bütçe talebiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunu "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan bir operasyonun maliyetlerini karşılamak için yapıyorlarmış. Bu operasyon İran'ın nükleer silahlanma girişimlerini engellemek amacıyla gerçekleştirilmiş gibi görünüyor. Biz de hep söylediğimiz gibi, İslam dünyasının savunmasız ülkelerine yönelik emperyalist güçlerin saldırılarını ve oyunlarını her zaman protesto etmeliyiz. Amerika'nın bu operasyonunda kimin haklı, kimin haksız olduğu konusunda net bir fikir sahibi değilim ama İran'a karşı yapılan tüm hareketler bize endişe veriyor. Allah korusun, bölgede yeni bir kriz çıkmasın diye dua ediyoruz. Ayrıca ABD hükümeti Ebola virüsü gibi salgınlara müdahale etmek için de ek bütçe talebinde bulundu. Bu durum bizi hiç şaşırtacak şekilde insanlık ve iyiliğin her zaman değerli olduğunu gösteriyor.
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