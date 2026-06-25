  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim' "Tekstil gözden çıkarıldı mı?" Bakan Bolat'tan çok net cevap CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti! Tesettürlü genç kızlara sözlü taciz cezasız kalmadı Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz! Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi Polonya'dan Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi çok kritik çıkış! Polonya Başbakanı Donald Tusk birlik mesajı vererek Rusya tehdidine dikkat çekti! Ankara'daki zirveye sayılı günler kala Almanya'dan flaş açıklama İsrail'de askere gitmek istemeyen Harediler yolları kesti! Tel Aviv ve Kudüs'te Haredi Yahudiler ile polis birbirine girdi! Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor
Eğitim ÖSYM duyurdu! Öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! Öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ÖSYM duyurdu! Öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Haziran'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM duyurdu! NATO Zirvesi nedeniyle sınav ertelendi
ÖSYM duyurdu! NATO Zirvesi nedeniyle sınav ertelendi

Eğitim

ÖSYM duyurdu! NATO Zirvesi nedeniyle sınav ertelendi

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Eğitim

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM açıkladı: YKS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM açıkladı: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Eğitim

ÖSYM açıkladı: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23