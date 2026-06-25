  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı Sayıştay Başkanlığı koltuğuna yeniden Metin Yener seçildi Washington-Tel Aviv hattında ipler tamamen koptu: Trump ile katil Netanyahu arasında gerilim artıyor İl binasına Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını asıp ‘Hain’ yazdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem! Rusya'dan Batı'ya müzakere şartı! Masaya akıllı insanlar oturursa uzlaşmaya hazırız! NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı' Bakan Tekin, İHL mezuniyet töreninde konuştu! Meslek derslerine branşlaşma müjdesi Sinan Ateş davasında sıcak gelişme! Hakimin karşısına çıkmayan sanıklar için tutuklama talebi! Mescid-i Aksa’ya mühendis başkan ayarı! Belediye başkanı hatayı görüp ilk harç törenini durdurdu
Dünya Venezuela'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı
Dünya

Venezuela'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Venezuela'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı

Venezuela’da 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölge ülkeleri için tsunami uyarısı yapılırken, gözler yetkililerden gelecek hasar ve can kaybı açıklamalarına çevrildi.

Venezuela’da 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından tsunami alarmı verildi.

Depremin, çevre ülkelerde de hissedilmiş olabileceği değerlendirilirken, kıyı bölgeleri için tedbir çağrıları yapıldı.

BÖLGEDE TSUNAMİ UYARISI

Şiddetli depremin ardından bölge ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililerin, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardığı bildirildi.

Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!
Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!

Dünya

Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan!

Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım
Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım

Dünya

Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım

Venezuela'nın yeni lideri, Maduro'yu sattı!
Venezuela'nın yeni lideri, Maduro'yu sattı!

Dünya

Venezuela'nın yeni lideri, Maduro'yu sattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Venezuela'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki korkunç deprem ve tsunami uyarısı haberi derin endişe verici. Allah şüphesiz bu musibetten etkilenen kardeşlerimize rahmet eylesin, yaralıları acil şifalarla baş üstüne. Bu afet karşısında bölgedeki insanlara destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Kıyıları tehdit eden tsunami uyarısı da endişelendirici bir durum. Kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği ön planda olmalı, yetkililerimiz gerekli tedbirleri alarak bölge halkını korumak için yoğun çaba göstermelidir. Amerika'nın Venezuela politikaları ve bölgedeki karmaşık siyasi atmosferin bu tür trajik olaylara zemin hazırlayabileceği endişesini de taşımak gerekiyor. Bu afet karşısında birlik olmalı, insancıl yardım çalışmaları yaparak mazlumların yanında olmalıyız.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23