Venezuela'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Venezuela’da 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölge ülkeleri için tsunami uyarısı yapılırken, gözler yetkililerden gelecek hasar ve can kaybı açıklamalarına çevrildi.
Venezuela’da 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından tsunami alarmı verildi.
Depremin, çevre ülkelerde de hissedilmiş olabileceği değerlendirilirken, kıyı bölgeleri için tedbir çağrıları yapıldı.
BÖLGEDE TSUNAMİ UYARISI
Şiddetli depremin ardından bölge ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Yetkililerin, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardığı bildirildi.