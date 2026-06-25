Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Dünya genelinde tatil rotası denildiğinde akla ilk gelen kıta şüphesiz Avrupa oluyor. Sanat galerileri ve köklü tarihiyle Fransa kültür turlarının zirvesinde yer alırken; uçsuz bucaksız sahilleri, sıcak güneşi ve hareketli yaşamıyla İspanya deniz tatili isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geliyor. Her yıl milyonlarca turist bu popüler destinasyonları ziyaret ediyor. Ancak tüm bu kalabalığın ve devasa turizm endüstrisinin gözünden kaçmayı başarmış, adeta bir sır gibi saklanan öyle bir kara parçası var ki… Popüler rotaların hemen gölgesinde yer alan bu gizemli ada; volkanlarla şekillenen doğası, sınırlı ulaşım imkanları ve kendine özgü yaşam kültürüyle alışılmış tatil anlayışının ötesinde, sessiz bir kaçış noktası sunuyor. İşte Kanarya Adaları’nın en uzak rotalarından biri olan El Hierro!