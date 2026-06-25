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Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

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Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Tenerife’ye 6 milyon kişi akın ederken buraya sadece 4 bin kişi gitti...

#1
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Yılda milyonlarca turist çeken popüler rotaların aksine, buraya koca bir yılda sadece 4 bin 100 ziyaretçi geliyor. Ne büyük tatil köyleri var ne de direkt uçuş… Volkanik doğası, hala yaşatılan ıslık dili ve sürdürülebilir yaşam modeliyle dikkat çeken bu küçük ada, Kristof Kolomb'un Avrupa'dan ayrılmadan önce gördüğü son kara parçasıydı. İşte El Hierro'ya dair merak edilen detaylar!

#2
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Dünya genelinde tatil rotası denildiğinde akla ilk gelen kıta şüphesiz Avrupa oluyor. Sanat galerileri ve köklü tarihiyle Fransa kültür turlarının zirvesinde yer alırken; uçsuz bucaksız sahilleri, sıcak güneşi ve hareketli yaşamıyla İspanya deniz tatili isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geliyor. Her yıl milyonlarca turist bu popüler destinasyonları ziyaret ediyor. Ancak tüm bu kalabalığın ve devasa turizm endüstrisinin gözünden kaçmayı başarmış, adeta bir sır gibi saklanan öyle bir kara parçası var ki… Popüler rotaların hemen gölgesinde yer alan bu gizemli ada; volkanlarla şekillenen doğası, sınırlı ulaşım imkanları ve kendine özgü yaşam kültürüyle alışılmış tatil anlayışının ötesinde, sessiz bir kaçış noktası sunuyor. İşte Kanarya Adaları’nın en uzak rotalarından biri olan El Hierro!

#3
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Bir zamanlar bilinen dünyanın en batı ucu kabul edilen El Hierro, 1492 yılında Amerika kıtasını keşfetmek üzere Avrupa’dan ayrılan Kristof Kolomb’un gördüğü son kara parçası olarak gösteriliyor. Bugün ise tablo tamamen farklı. Tenerife 2024 yılında 6 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi ağırlarken, aynı dönemde El Hierro'ya gelen ziyaretçi sayısı yalnızca 4 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Bu gizemli adada geleneksel turistik cazibe merkezleri neredeyse hiç yok. Büyük tatil otellerinin bulunmadığı El Hierro'ya takımadalar dışından direkt uçuş da düzenlenmiyor. Adaya ulaşmak isteyen gezginler, Tenerife'den kalkan ve Atlantik'in dalgalı sularında yaklaşık 2,5 saat süren feribotu kullanıyor ya da pervaneli uçakları tercih ediyor. Tek bir trafik ışığına sahip olmasıyla dikkat çeken bu adada, telefon sinyalinin zaman zaman yetersiz kalması nedeniyle yol tarifi çoğu zaman dijital haritalardan değil, tavernalarda domino oynayan yerel halktan alınıyor.

#5
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Sınırlı ulaşım imkanları ve kitlesel turizmin dışında kalan yapısı, El Hierro’nun bugüne kadar sakinliğini korumasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

#6
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı El Hierro, “1000 volkanlı ada” olarak biliniyor. Adada 500 açık volkanik kraterin yanı sıra, daha yeni lav akıntılarıyla kaplı yaklaşık 300 krater bulunuyor. Yaklaşık 100 mil karelik küçük bir alanı kaplamasına rağmen ada, gün içinde belirgin şekilde değişen mikro iklimlere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 5 bin fit yüksekliğindeki zirvesinde bulutların arasında yaprak dökmeyen ormanlar yer alırken, aşağıda siyah kayalıklarla çevrili turkuaz sular dikkat çekiyor. Sabah bulutların üzerinde başlayan yolculuk, kısa süre sonra çam ormanlarına, ardından volkanik düzlükler ve dev kaktüslerle çevrili alanlara dönüşebiliyor.

#7
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Adanın batısındaki Charco Azul, El Hierro'nun en dikkat çeken doğal alanlarından biri. Burada ziyaretçiler ve yerel halk, Atlantik dalgalarının şekillendirdiği doğal volkanik havuzlarda yüzüyor. Kuzeybatıdaki Golfo Vadisi ise yaklaşık 1500 metre derinliğinde tarih öncesi bir heyelan sonucu oluşmuş dev bir yarık vadisi olarak biliniyor. Bölge meyve bahçeleri ve üzüm bağları sayesinde adanın ekonomik kalbi olarak kabul ediliyor. Ada konseyinin kısa süre önce hayata geçirdiği ve permakültür tekniklerine dayanan kolektif çiftlikte muz, ananas, kahve ve ejderha meyvesi yetiştiriliyor.

#8
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Adanın izole yapısı, sadece doğasını değil tarihini de korumasını sağladı. 1800'lerin sonunda Avrupa kıtasındaki üzüm bağlarını yok eden büyük filoksera salgını, coğrafi uzaklığı sayesinde bu adaya hiç uğramadı. Kıta Avrupası'nda düzinelerce üzüm türü haritadan silinirken, Kanarya Adaları'na özgü "Baboso Negro" gibi nadir türler burada hayatta kalmayı başardı. Adada bir dönem yerel şarabın sudan daha ucuz ve ulaşılabilir olduğu, hatta 1948 yılındaki büyük kuraklıkta adaya su tankeri bile uğramadığı anlatılıyor.

#9
Foto - Saklı kalmış ada... Koca bir yılda 6 milyon kişi akın etti: Ne direkt uçuş var ne de dev oteller

Güney kıyısındaki şirin balıkçı köyü La Restinga, Batı Avrupa'nın en büyüleyici dalış noktalarından birine ev sahipliği yapıyor. 1996 yılında koruma altına alınmış bir balıkçılık alanı olarak ilan edilen Mar de las Calmas Deniz Koruma Alanı, İspanya'nın ilk tamamen deniz milli parkı olmaya hazırlanıyor. 30 metreye varan su altı görüş mesafesiyle dikkat çeken bölgede su altı volkanları, mercan resifleri ve volkanik deniz tabanları bulunuyor. Bölgedeki balıkçılar ise adanın çevresindeki suların biyolojik çeşitliliğini korumak amacıyla geleneksel yöntemlerle avlanmayı sürdürüyor.

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