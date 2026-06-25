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Gündem CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!
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CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!

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CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!

Her fırsatta "engelleniyoruz" yalanının arkasına sığınan ancak kendi belediye başkanlarına bile sinsi bir ambargo uygulayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maskesi bir kez daha düştü. CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ATO Congressium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle hizmet kervanına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı.

ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Koç'a rozetini taktı.

"CHP'den ayrıldım, birikmişlik vardı"

CNN Türk canlı yayınına katılan Koç, CHP'den neden ayrıldığını ve AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı.

CHP’den ayrılmasının temel nedeninin “birikmişlik” olduğunu ifade eden Koç, geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye başkanlarını özel kaleme bağladığını, ancak daha sonra özel kalem üzerinden iletişimin de kesildiğini söyledi.

"Yavaş bize kapıları kapattı"

“Böyle olunca gidecek bir kapı, derdimizi anlatacak bir yer bulamadık.” diyen Koç, son bir yılda belediye çalışmalarının kilitlendiğini belirtti.

Son 5-6 aydır Mansur Yavaş’a ulaşamadıklarını belirten Koç, “Mesajlara dönüş alamıyoruz, aramalara cevap alamıyoruz. Diğer belediye başkanları görüşebiliyordu ama ben görüşemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan durumun kendisiyle ilgili kişisel bir mesele haline geldiğini söyleyen Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birebir yaşadığı bir sorun olmadığını da dile getirdi.

 

"Yavaş, Bakan Kurum ile görüşmeme kızmış"

Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede “Bir hatamız mı oldu?” diye sorduğunu aktaran Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yaptığı ziyaretin eleştirildiğini ve iletişimsizliğin sebebinin söz konusu ziyaret olarak gerekçelendirildiğini de ifade etti.

Koç, bu ziyaretiyle ilgili bilgilendirme yapmadığı yönünde eleştiri aldığını, ancak iletişim sorunlarının daha önce başladığını söyledi.

Yavaş’ın kendisine “Bütün işleri ve projeleri sahiplendiği” yönünde bir serzenişte bulunduğunu aktaran Koç, bu iddiayı kabul etmediğini belirtti.

 

AK Parti'ye neden geçti?

İletişim kopukluğu nedeniyle AK Parti’ye katılacağı yönünde yorumlar yapıldığını ifade eden Koç, son geceye kadar düşündüğünü söyleyerek şunları söyledi:

"Son geceye kadar düşündüm. Vaatlerinin yüzde 88.9'unu gerçekleştiren bir belediye başkanı olarak kalan süremde köylerimin yollarını, eksikliklerini tamamlayarak elimi kolumu sallaya sallaya her seçimi kazanacak bir potansiyele sahipken böyle bir karar almak zorunda kaldım. Siyasete gibi bir düşüncem yok benim düşüncem içinde yetiştiğimiz memleketi hak ettiği yere taşımak."

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberi okuduğumda CHP'nin iç dinamikleri hakkında önemli bir fikir edindim. Mansur Yavaş gibi liderlerin kendilerine bağlı olanlara bile kapılarını kapatması, Türk siyasi yapısındaki sorunları gözler önüne seriyor. Levent Koç'un yaşadığı bu iletişimsizlik ve ihmal, aslında CHP'nin gerçek halkla ilgisi olmadığını gösteriyor. Allah'ın izniyle AK Parti'ye katılan Koç gibi dürüst insanların devletimizimize hizmet etmeye devam edeceği için sevindim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Koç'u özenle karşılaması, AK Parti'nin gerçek hizmeti sevenlere kapısını açık tuttuğunu gösteriyor.
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