CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı.

ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Koç'a rozetini taktı.

"CHP'den ayrıldım, birikmişlik vardı"

CNN Türk canlı yayınına katılan Koç, CHP'den neden ayrıldığını ve AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı.

CHP’den ayrılmasının temel nedeninin “birikmişlik” olduğunu ifade eden Koç, geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye başkanlarını özel kaleme bağladığını, ancak daha sonra özel kalem üzerinden iletişimin de kesildiğini söyledi.

"Yavaş bize kapıları kapattı"

“Böyle olunca gidecek bir kapı, derdimizi anlatacak bir yer bulamadık.” diyen Koç, son bir yılda belediye çalışmalarının kilitlendiğini belirtti.

Son 5-6 aydır Mansur Yavaş’a ulaşamadıklarını belirten Koç, “Mesajlara dönüş alamıyoruz, aramalara cevap alamıyoruz. Diğer belediye başkanları görüşebiliyordu ama ben görüşemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan durumun kendisiyle ilgili kişisel bir mesele haline geldiğini söyleyen Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birebir yaşadığı bir sorun olmadığını da dile getirdi.

"Yavaş, Bakan Kurum ile görüşmeme kızmış"

Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede “Bir hatamız mı oldu?” diye sorduğunu aktaran Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yaptığı ziyaretin eleştirildiğini ve iletişimsizliğin sebebinin söz konusu ziyaret olarak gerekçelendirildiğini de ifade etti.

Koç, bu ziyaretiyle ilgili bilgilendirme yapmadığı yönünde eleştiri aldığını, ancak iletişim sorunlarının daha önce başladığını söyledi.

Yavaş’ın kendisine “Bütün işleri ve projeleri sahiplendiği” yönünde bir serzenişte bulunduğunu aktaran Koç, bu iddiayı kabul etmediğini belirtti.

AK Parti'ye neden geçti?

İletişim kopukluğu nedeniyle AK Parti’ye katılacağı yönünde yorumlar yapıldığını ifade eden Koç, son geceye kadar düşündüğünü söyleyerek şunları söyledi:

"Son geceye kadar düşündüm. Vaatlerinin yüzde 88.9'unu gerçekleştiren bir belediye başkanı olarak kalan süremde köylerimin yollarını, eksikliklerini tamamlayarak elimi kolumu sallaya sallaya her seçimi kazanacak bir potansiyele sahipken böyle bir karar almak zorunda kaldım. Siyasete gibi bir düşüncem yok benim düşüncem içinde yetiştiğimiz memleketi hak ettiği yere taşımak."