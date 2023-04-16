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Aktüel Yolcu otobüsün bariyere çarptı: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Yolcu otobüsün bariyere çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-04-16 14:23:00 -
Yolcu otobüsün bariyere çarptı: Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir-Ankara seferini yapan Mesut A. idaresindeki 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, Batıkent Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 16 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 
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