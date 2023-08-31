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Yerel Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
Yerel

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 09:53:00 -
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 15 yaralı

Uşak'ta, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Uşak'ta, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Banaz ilçesi Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi.

S.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü, Dumlupınar rampasında A.S. kontrolündeki salça yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralılar, ambulanslarla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan muavin Y.E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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