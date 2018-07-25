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Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 1 ölü, 16 yaralı!

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya sürüklendi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 1 ölü, 16 yaralı!

Ankara-Nallıhan arası yolcu taşıyan şehir içi otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Nallıhan’a seyir halinde olan 06 NDV 66 plakalı yolcu otobüsü, saat 10.30 sıralarında Beypazarı çıkışı 13. kilometrede sürücü S.B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yönden tarlaya girdi. Otobüs, tarlada bulunan taşlara çarparak durabildi. Kazada otobüsün neredeyse bütün camların kırıldı. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan yaklaşık 17 kişi sağa sola savrularak ve cam parçalarından yaralandı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar hemen yardıma koşarak, otobüs içerisindeki vatandaşları dışarı çıkardı.

1 ÖLÜ, 16 YARALI

Daha sonra durumun bildirilmesiyle, olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri yerdeki yaralılara hemen müdahale etmeye başlarken, 1 kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ekipler daha sonra 3’ü ağır 16 yaralıyı yapılan ilk müdahalelerden sonra çevredeki en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Yolun bir şeridi araç trafiğine kapandı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
  1. Ankara
  2. Trafik kazası
  3. otobüs kazası
  4. ölü ve yaralılar

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