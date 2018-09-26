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Yolcu otobüsü koyun sürüsüne girdi! Gebe koyunlar telef oldu

İzmir'in Dikili ilçesinde, bir çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne, oradan geçen yolcu otobüsünün çarpması sonucunda, çoğu gebe olan 65 koyun telef oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:12
Yolcu otobüsü koyun sürüsüne girdi! Gebe koyunlar telef oldu

İzmir Dikili'de, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne, yolcu otobüsü çarptı. Kazada, çoğu gebe olan 65 koyun, telef oldu.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir yolunun kırsal Kabakum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dikili'nin kırsal İslamlar Mahallesi'nde yaşayan çoban Eren Akın, otlatmaya götürdüğü 65 hayvandan oluşan sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalıştı. Bu sırada, Çanakkale- İzmir seferini yapan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yolcu otobüsü, sürüye çarptı.

Kazada çoğu gebe 65 koyun, telef olarak, etrafa savruldu. Çoban Akın, kazayı jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından yolcu otobüsü şoförü, seferine devam etti. Günün ilk ışıklarına kadar yol kenarında kalan koyun ölüleri, Karayolları görevlileri ve Dikili Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dozerle toplanırken, yol temizlendi. Hayvanlarının sigortalı olduğunu belirten çoban Eren Akın, telef olan koyunlarının, sigorta eksperinin yazacağı raporun ardından açılacak çukura toplu olarak gömüleceğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:12
  1. Çanakkale
  2. İzmir
  3. Dikili
  4. Trafik kazası
  5. Yolcu otobüsü koyun sürüsüne girdi
  6. gebe koyunlar telef oldu
  7. Katliam gibi kaza

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