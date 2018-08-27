Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırşehir'de seyir halindeki bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:18
Ömer Gençtürk idaresindeki 01 DS 380 plakalı otomobil, Hacıbektaş kavşağında Mustafa Şanlı'nın kullandığı 38 HD 841 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem ve Nazlı Gençtürk, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Nazlı Gençtürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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