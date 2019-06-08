Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Kars-Ardahan kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.08 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
Kars-Ardahankara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Murtazaoğlu idaresindeki 06 NT 395 plakalı otobüs, Kars'ın Susuz ilçesininKırkpınar köyü mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle yan yattı.
Yaralanan sürücü Murtazaoğlu ile otobüsteki Mahsum Öylek, Mehmet Arslan, Selma Delibaş, Savaş Özkaya ve Hüseyin Durmaz ambulanslarla Kars'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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