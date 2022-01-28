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Gündem Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Gündem

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Van'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 10:06:00 - 2022-01-28 10:27:34
Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 08.50 sıralarından Van-Tatvan karayolu üzerindeki Atalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro firmasına ait 02 DE 810 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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