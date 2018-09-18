Yolcu otobüsü devrildi… Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalıboğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılıyor.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.