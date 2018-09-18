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Yolcu otobüsü devrildi… Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı

18 Eylül 2018 Salı 06:55
Yolcu otobüsü devrildi… Çok sayıda yaralı var!

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz  belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalıboğazı  mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar,  ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılıyor.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 06:55
  1. Antalya
  2. Afyonkarahisar
  3. trafik kazası

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