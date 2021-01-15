Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Zonguldak - İstanbul karayolu Ereğli kesiminde özel bir firmaya ait yolcu otobüsü devrildi, yaralılara müdahale ediliyor.
Zonguldak Ereğli yolunda yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgeye gönderildi. Kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde otobüsün kontrolden çıkarak, kanala düştüğü belirtiliyor.
Kaza sonrası bölgede büyük bir trafik yoğunluğu oluştu. Ambulans ve polis ekipleri trafik nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor. Olay yerine ulaşabilen ekipler acil takviye istedi.
Öte yandan olay yerinden ilk görüntü de geldi.