Yolcu otobüsü devrildi… 8 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da feci bir kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti 28 kişi de yaralandı18 Eylül 2018 Salı 08:31
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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