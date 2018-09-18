0553 313 94 23

Yolcu otobüsü devrildi… 8 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da feci bir kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti 28 kişi de yaralandı

18 Eylül 2018 Salı 08:31
Yolcu otobüsü devrildi… 8 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:31
  1. Antalya
  2. Afyon
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da milyoner hırsız şoku
    1. Adana'da milyoner hırsız şoku
    2. Whatsapp'a gece modu geliyor!
    3. Gaziantep'te askeri araç devrildi!..
    4. Gaziantep'te tankları taşıyan TIR..
    5. Suudi Arabistan'dan Suriye açıklaması!
    6. 'Başkan Erdoğan başardı'
    7. Suudi Arabistan'dan Suriye çağrısı!
    8. Katil İsrail jetleri saldırırken, Rus..
    9. Birleşmiş Milletler'den sürpriz Arakan..
    10. Dolar ne kadar?
    11. İran'dan İdlib anlaşması açıklaması:..
    12. Ticaret Bakanlığı etiket oyununa dur..
    13. Ahmet Nuri Ekinci Devlet Tiyatroları..
    14. Yerli ürünler için tarihi karar!..
    15. Şennur Aldemir Doğan Eğitim Genel..
    16. Başkan Erdoğan ‘hesabını verecekler’..
    17. Muharrem İnce'ye 'apolet' soruşturması
    18. iOS 12 güncellemesi nasıl yapılır?
    19. Akaryakıta indirim müjdesi!
    20. İnce'ye 'apolet' soruşturması
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım