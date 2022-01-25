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Gündem Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor
Gündem

Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:53:00 -
Yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan dinlenme tesisinin araç parkı alanı gece karayolları ekipleri tarafından kardan temizlendi.

Bölgede oluşturulan kontrol noktasında yapılan uygulamada, yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmedi. Otobüsler, araç park alanına yönlendirildi.

Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara, Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.

Bölgede devam eden kısıtlamanın sona ermesiyle yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilecek.

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