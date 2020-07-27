Yolcu olan kurban keser mi? Yolculuk yapacaklar kurban kesmeli mi?
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecekler pazarlara inen kurbanlıklık fiyatlarını araştırırken bayramda yolculuk yapacak vatandaşlar da yolcu olanlar kurban kesip kesmeyeceğini merak ediyor. Peki yolculuk yapacaklar kurban kesmeli mi? Yolcu olanlara kurban düşer mi?
Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara göre sünnet olması sebebiyle hükmü konusunda bir farklılık yoktur.