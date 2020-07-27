  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Yolcu olan kurban keser mi? Yolculuk yapacaklar kurban kesmeli mi?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecekler pazarlara inen kurbanlıklık fiyatlarını araştırırken bayramda yolculuk yapacak vatandaşlar da yolcu olanlar kurban kesip kesmeyeceğini merak ediyor. Peki yolculuk yapacaklar kurban kesmeli mi? Yolcu olanlara kurban düşer mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:57:00 -
Yolcu olan kurban keser mi? Yolculuk yapacaklar kurban kesmeli mi?

Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Diğer mezheplere göre kurban mükellefiyeti açısından yolcu olanla mukim olan arasında kurban kesmenin onlara göre sünnet olması sebebiyle hükmü konusunda bir farklılık yoktur.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı