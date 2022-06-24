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Aktüel Yolcu minibüsü ile otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Yolcu minibüsü ile otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 21:28:00 - 2022-06-24 21:28:12

Emrah Alptekin idaresindeki 02 KL 449 plakalı yolcu minibüsü, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi kavşağında, Kadir Kurtar'ın kullandığı 41 FV 223 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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