Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası

Tutuklu imar kontrol müdürünün etkin pişmanlık ifadesi Manavgat Belediyesi’nde yıllarca işleyen rüşvet düzenini gözler önüne serdi. Ruhsat ve iskân süreçlerinin nasıl bir “para karşılığı onay” mekanizmasına dönüştüğü tek tek anlatıldı. İfadelerde geçen birçok iş insanının da bu ödemeleri doğruladığı öğrenildi.

“SİSTEM BAŞTAN KURULMUŞ”

2016-2024 yılları arasında Manavgat Belediyesi’nde yapı kontrol müdürü olarak görev yapan tutuklu isim, etkin pişmanlık ifadesinde belediye içindeki rüşvet yapılanmasını detaylarıyla ortaya koydu. Göreve getirilme sürecinden itibaren sistemin belirli kişiler üzerinden yürüdüğünü anlatan şüpheli, imara aykırı yapılaşmaların özellikle takip edildiğini ve sürecin en kritik noktasının “iş bitim belgesi” olduğunu söyledi.

İfadeye göre, imara aykırı otellerin dosyaları bilinçli şekilde bekletildi. Süreç, üst düzey yöneticilere bildirildi ve otel sahipleriyle temas kurulduktan sonra devreye doğrudan “rüşvet” mekanizması girdi. Taraflar arasında rüşvet trafiği tamamlanmadan hiçbir dosyanın ilerlemediği vurgulandı.

“RÜŞVET YOKSA İSKAN YOK”

Şüpheli, sistemin en net kuralını şu sözlerle ortaya koydu: “Maddi menfaat sağlanmadan hiçbir otelciye iskân verilmezdi.” Bu cümle, soruşturmanın merkezine oturan en kritik detaylardan biri oldu.

Belediyedeki sürecin yalnızca tek bir kişiyle sınırlı olmadığı, birden fazla isim üzerinden yürütülen organize bir yapı olduğu ifade edildi. Şüpheli, bazı rüşvetlere doğrudan katıldığını, bazılarına aracılık ettiğini, bazı durumlarda ise pay aldığını açıkça beyan etti.

ELDEN ALINAN DOLARLAR, EURO’LAR DOSYAYA GİRDİ

İfadede yer alan detaylar, rüşvet çarkının boyutunu gözler önüne serdi. Otellerin imara aykırı olmasına rağmen iş bitim belgesi ve iskân alabilmesi için yüz binlerce dolar ve euro seviyesinde ödemeler yapıldığı anlatıldı.

Şüpheli, bazı ödemeleri bizzat elden aldığını, bazılarının restoranlarda, bazıların ise farklı noktalarda teslim edildiğini belirtti. Paraların genellikle parça parça verildiği, sürecin dikkat çekmemesi için farklı yöntemler kullanıldığı da ifade edildi.

“HERKES PAYINI ALIYORDU”

İtiraflarda en dikkat çeken başlıklardan biri ise sistemin tek yönlü olmamasıydı. Şüpheli, yalnızca kendisinin değil, farklı birimlerde görevli isimlerin de bu süreçten pay aldığını söyledi.

İmar süreçlerinin bilinçli şekilde yönlendirildiği, bazı projelerde “önce kaçak yapılmasına göz yumulduğu”, ardından bu durumun bir baskı unsuru olarak kullanıldığı vurgulandı. Böylece otel sahiplerinin ödeme yapmaya mecbur bırakıldığı bir düzen kurulduğu ifade edildi.

KAÇAK YAPILAR, SORUN DEĞİL GELİR KAPISI FIRSATI OLARAK GÖRÜLDÜ

İfadeye göre, kaçak yapılaşma belediye için bir sorun değil, gelir kapısı haline getirildi. Denetimlerin seçici yapıldığı, bazı otellere göz yumulurken bazılarının özellikle hedef alındığı belirtildi.

Bazı durumlarda yıkım kararlarının bile bir pazarlık aracı olarak kullanıldığı, “sorun çözülünce” işlemlerin durdurulduğu anlatıldı. Bu süreçte belediye içindeki karar mekanizmalarının tamamen kontrol altında olduğu öne sürüldü.

RÜŞVET AĞI GİZLİ “KASA”LAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ

Şüpheli ifadesinde, rüşvet trafiğinin sadece bireysel değil, organize bir finans ağı üzerinden yürütüldüğünü de dile getirdi. Bazı isimlerin “kasa” olarak kullanıldığını, ihaleler ve organizasyonlar üzerinden para toplandığını söyledi.

Toplanan paraların farklı yatırımlara yönlendirildiği, gayrimenkul ve projeler üzerinden değerlendirildiği iddiaları da dosyaya girdi.

160 KİŞİYE İŞLEM! DOSYA DEVASA BOYUTTA

Manavgat soruşturması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 160 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiği öğrenildi. Bu kişilerin büyük bölümünün imar, ruhsat ve iskân süreçleriyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, dosyanın giderek genişlediğini ve yeni göz altıların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin soruşturmanın derinleşmesini beraberinde getirdiği kaydediliyor.

Mustafa Y.’nin ifadesi:

“2016 yılından 2024 yılının Mart ayına kadar Manavgat Belediyesinde Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan Mustafa Yavuz’un ifadesinden bir kısım şöyle: ‘Beni bu göreve eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen getirmiştir. Oytun Eylem D., 2016 yılında imar ve iskandan sorumlu Manavgat Belediye Başkan Yardımcısıydı. Kendisinin beni Yapı Kontrol Müdürlüğü görevine tavsiye etmesi üzerine Şükrü Sözen beni bu konuma getirmiştir.

Benim çalışmış olduğum süre boyunca yapı ruhsatı ve iskan verilmesi görevi, Osman Zafer K.’in müdürü olduğu İmar Müdürlüğündeydi. Yapı Kontrol Müdürlüğünün görevi ise iskan için gerekli olan iş bitim belgesinin verilmesi ve kaçak yapılara ilişkin idari para cezası, mühürleme ve yıkım gibi gerekli işlemlerin yapılmasıdır. 2025 yılında iskan verilmesi yetkisi Yapı Kontrol Müdürlüğüne geçmiştir.

Ben göreve başladıktan sonra Şükrü Sözen bana, otellerin iş bitim belgesi düzenlenmeden önce imara aykırı yapılaşmaların olduğu otellerin kendisine özellikle bildirilmesini istedi. İlk üç yıl kadar kendisi benimle doğrudan iletişim kurmadı. Genellikle Oytun Eylem D. üzerinden benden imara aykırı yapılaşmaların olduğu oteller hakkında bilgi aldı. Üç yıldan sonra ise artık bana güvenmeye başladığı için doğrudan benimle iletişime geçti. İmara aykırı otellerde iş bitim belgesi düzenlenmeden önce biz başvuruları Şükrü Sözen’in talimatıyla bekletirdik. Şükrü Sözen ya bizzat kendisi ya da kardeşi Fatih Sözen, Erkan Y., Serkan D. aracılığıyla otelcilerle iletişime geçip doğrudan veya dolaylı olarak menfaat temin ettikten sonra bana iş bitim belgesini düzenlememi söylerdi.

Ben de, kendisi belediye başkanı olduğu için ona ters düşmemek adına, iş bitim belgesi düzenlenmemesi gerektiği halde iş bitim belgesini düzenlerdim. Akabinde de İmar Müdürlüğü tarafından otelciler iskanlarını alırlardı. İskan için başvuru yapan bütün otelcilerden istisnasız herkesten maddi menfaat temin edilmiştir. Maddi menfaat temin edilmeden, imara aykırı yapılaşması olan hiçbir otelciye iskan verilmezdi. Ben bunların bazılarına doğrudan tanık oldum. Bazılarında rüşvete aracılık ettim.

Bazılarında rüşvetin bir kısmından pay aldım. Bazılarında da doğrudan iştirakim olmasa da rüşvet alındığını Osman Zafer K.’den veya otelcilerden duyardım.

Öncelikli olarak benim pay almış olduğum rüşvet olaylarından başlamak istiyorum.

Zafer S.’in sahibi olduğu V. B. M. isimli otelin imara aykırı yapılaşması vardı. İş bitim belgesi düzenlenmemesi ve iskan verilmemesi gerekiyordu. Osman Zafer K. bana Şükrü Sözen’in talimat verdiğini, otele iş bitim belgesi düzenlenmesini istediğini söyledi. Ben de iş bitim belgesi düzenlenmemesi gerektiği halde bu belgeyi düzenledim. Akabinde de verilmemesi gerektiği halde otele iskan belgesi düzenlendi. İskan düzenlendikten sonra Zafer S.’in şantiye şefi olan Hakan A. bana her ay 50.000 dolar olmak üzere 3 parça halinde, elden toplam 150.000 dolar verdi. Osman Zafer K. ve Şükrü Sözen’in iskan verilmesi karşılığında Zafer S.’den rüşvet aldıklarını biliyorum fakat ne kadar aldıklarını bilmiyorum.

Yine Zafer S.’in V. B. M. otelinin yanında V. isimli oteli de vardır. Bu otelin yapımı esnasında imara aykırı yapılaşma yapmak istediği için yapı denetim firması sözleşmesini feshetti. Sözleşme feshedildikten sonra inşaat durduruldu ve mühürlendi. Zafer S., farklı bir yapı denetim firması ile anlaşmadan denetimsiz bir şekilde otel inşaatına devam etti. Otelin inşaatını bitirdi ve birkaç yıl iskan almadan oteli işletti. Halen de iskanı yoktur. Geçen sene Temmuz aylarında Manavgat Belediyesine İçişleri Bakanlığından müfettiş geldiğinde, Manavgat Belediyesi tarafından otel mühürlendi. Zafer S., iskansız şekilde oteli işletmesi karşılığında bana 2023 yılının sonlarında Şahit Et Mangal isimli lokantada elden 100.000 dolar ödeme yapmıştır. Osman Zafer K.’in ve Şükrü Sözen’in ne kadar para aldığını bilmiyorum. Ancak Osman Zafer K., otelcilerden iskan karşılığı 500.000-600.000 dolar para aldıklarını bana defaatle söylüyordu.

Erhan Berber, 2023 yılının sonu veya 2024 yılının başlarında D. otellerinden birinin inşaatını tamamladı. Akabinde iş bitim belgesi verilmesi için Osman Zafer K. beni aradı. Yine bu otelde de iş bitim belgesi, imara aykırılık nedeniyle düzenlenmemeliydi. Osman Zafer K.’in beni araması üzerine iş bitim belgesi düzenlememem gerektiği halde düzenledim ve karşılığında Erhan Berber’den elden 100.000 euro aldım. Ben bu parayı, iskan düzenlendikten hemen sonra Side’de bulunan Kemer Caddesinde aldım. Erhan Berber bana, iskan karşılığında Osman Zafer K. ve Şükrü Sözen’e 300.000 euro verdiğini söyledi.

C. A. isimli otelin yapım işini Muammer A. üstlenmişti. Kendisine bu otelin yapım işini Şükrü Sözen ayarlamıştı. Yine C. A. isimli otele iş bitim belgesi ve iskan verilmemesi gerektiği halde iş bitim belgesi ve iskan verildi. İş bitim belgesinin verilmesini bana Şükrü Sözen söyledi. Bu iş karşılığı Muammer A., 2023 yılının yaz aylarında Demokrasi Bulvarında bulunan Bona Mimarlık isimli iş yerinde bana elden 4.000.000 TL verdi. Bu iş nedeniyle başka birisinin ne kadar rüşvet aldığını bilmiyorum.

Örenşehir’de bulunan A. Otel isimli otelin yapım işini yine Muammer A. üstlenmişti. Kendisine bu otelin yapım işini Şükrü Sözen ayarlamıştı. Bu otelde diğer otellere nazaran daha az olmakla birlikte yine imara aykırılık vardı. İmara aykırılık az olsa da, aykırılık giderilmeden iş bitim belgesinin ve iskanın verilmemesi gerekiyordu. Şükrü Sözen bana Muammer A.’ün işlerine yardımcı olmamı, onu desteklememi söylemişti. Ben de onun bu sözüne binaen, Muammer A.’ün inşaatını yaptığı A. Otelin iş bitim belgesini düzenledim. Bu iş karşılığında Muammer A. bana 500.000 TL verecekti. Ben, ilerleyen süreçte Karacalar’da bulunan iş hanındaki dükkânımın kaba inşaatını Muammer A.’e vereceğimden, Muammer A.’ün hak edişinden bu parayı düştük.

Yine A. isimli otelin yapım işini de Muammer A. üstlenmişti. Kendisine bu otelin yapım işini Şükrü Sözen ayarlamıştı. A. Otelde de yine imara aykırı yapılaşma vardı ve iş bitim belgesinin verilmemesi gerekiyordu. Otel yetkilileri tarafından başvuru yapıldı. Ben de Şükrü Sözen’i arayarak “yardımcı olalım mı?” diye sordum. Kendisi de bana “yardımcı olun” dedi. Bunun üzerine iş bitim belgesini düzenledim ve akabinde de otele iskan verildi. Bu iş karşılığında Muammer Usta bana elden 2019 yılının Ekim veya Kasım ayında 750.000 TL para verdi. Parayı nerede verdiğini şu an hatırlamıyorum. Hasan A. aracılığıyla bana herhangi bir para verilmedi. Hasan A., Muammer U.’dan para alarak bana para vermedi. Bir başkasına vermiş ise de bilmiyorum. Şükrü Sözen veya Osman Zafer K.’in bu iş nedeniyle para alıp almadığını bilmiyorum.

Ahmet Ö. G.. da D. D. isimli otel inşaatı yaptı. Yine bu otelde de imara aykırı yapılaşma olduğu için iş bitim belgesi ve iskan verilmemesi gerekiyordu. Ben Şükrü Sözen’in yanına giderek durumu izah ettim. O da “zorluk çıkarma, ver” dedi. İş bitim belgesini düzenledim. Akabinde İmar Bölümünden iskan alındı. İskan alındıktan sonra, yaptığım iş karşılığı Ahmet Ö. benim ikametimin önüne aracı ile gelerek, tam hatırlamamakla birlikte 75.000 euro civarında parayı elden verdi. Ahmet Ö. parayı verirken bana “sizlere emeğinizin karşılığını hazırladım” dedi ve parayı verdi. Osman Zafer K. de bana, iskan vermesi karşılığında Ahmet Ö.’den para aldığını söyledi. Ancak ne kadar aldığını sormadım. Ahmet Ö. bana, başkan Şükrü Sözen ile de sorunu çözdüğünü, para verdiğini söyledi fakat Şükrü Sözen’in ne kadar aldığını söylemedi.

Ahmet Ö.’in yine Sorgun’da D. isimli başka bir oteli daha vardır. Yine bu otelde de imara aykırı yapılaşma nedeniyle iş bitim belgesi ve iskan verilmemesi gerektiği halde Osman Zafer K.’in söylemesiyle iş bitim belgesi düzenledim. Yine iskandan sonra, tahminen hatırladığım kadarıyla 2017 yılında Ahmet Ö. bana yapmış olduğum iş karşılığı 75.000 TL para verdi. Osman Zafer K., Şükrü Sözen veya bir başkasının bu işler nedeniyle ne kadar aldığını bilmiyorum.

İbrahim Ş.’ın Çolaklı’da S. isimli oteli vardır. İbrahim Ş., Osman Zafer K.’in yakın arkadaşıydı. 2019 veya 2020 yılında otel için iş bitim belgesine İbrahim Ş. başvuru yaptı. Otelde ciddi aykırılık vardı. Osman Zafer K. ile birlikte Şükrü Sözen’in yanına gittik. Şükrü Sözen’e durumu arz ettik. O da “iş bitim belgesini ve iskanı verin” dedi. Görüşmeden sonra Osman Zafer K. bana bir şeyler ayarlayacağını söyledi. Ben iş bitim belgesini düzenledim. Osman Zafer K. de iskanı ayarladı. Yapmış olduğum iş karşılığında 20.000 euroyu Osman Zafer K., İbrahim Ş.’dan alarak bana verdi. İbrahim Şaşmaz bana, iş bitim belgesi verilmeden önce ırmak kenarında bulunan River isimli kafede Şükrü Sözen’i de ayarladığını, bizim imza atmamız durumunda işin çözüleceğini söyledi. Ancak Şükrü Sözen’e ne kadar verdiğini bilmiyorum.

Sorgun’da P. Otel isimli otelin yapım işini benim yakın arkadaşım olan Alkan E. üstlenmişti. Otelde imara aykırı yapılaşmalar olduğu için tadilat ruhsatı alınması gerekiyordu. Ancak mevcut aykırılıklar tadilat ruhsatı projesiyle giderilmesi bir yana, ek bloklar da yapıldı. Bu ek bloklar yapıldıktan sonra tadilat projesi alınabilirdi ancak tadilat projesi düzenlenip akabinde ek bloklar yapıldı. Akabinde İmar Müdürlüğü tarafından düzenlenmemesi gerektiği halde tadilat yapı ruhsatı düzenlendi. Ben de verilmemesi gerektiği halde iş bitim belgesi düzenledim. Bu iş karşılığında Alkan E. bana kendi kazancından 100.000 euro para verdi. Ben de bu paranın 50.000 eurosunu Osman Zafer K.’e verdim. Paloma Otel yetkilileri, Şükrü Sözen ile ruhsat alınmadan önce görüşmeye gittiler. Orada Şükrü Sözen ile anlaştılar ancak ne karşılığında anlaştılar bilmiyorum.

Side’de bulunan Mall of S. isimli AVM’nin imara aykırı yapılaşması vardı. Buranın sahibi Murat G.’tir. Yapım işini ise yine Muammer A. almıştır. Şükrü Sözen’in talimatı ile buraya iş bitim belgesi ve iskân verilmemesi gerektiği halde belgeyi ve iskanı verdik. Buradaki kaçak yapılaşma oldukça fazlaydı. Doğrudan Şükrü Sözen’in talimatı olduğu için önünü arkasını çok kurcalamadık ve gerekli belgeleri verdik. Ancak ilerleyen süreçte Murat G. ile Şükrü Sözen arasında birtakım anlaşmazlıklar oldu, içeriğine çok vakıf değilim. Yine Şükrü Sözen’in talimatı ile bu AVM’ye giderek mühürleyip yıkım kararı aldık. Bu olay nedeniyle Şükrü Sözen tarafından bir menfaat temin edildiğini duydum fakat ne temin edildiğini bilmiyorum. Muammer U., vermiş olduğum iş bitim belgesi karşılığında Muammer A.’den rüşvet almıştım fakat ne kadar aldığımı şu an hatırlamıyorum.

L. Otel isimli işletmeyi Ayhan C. isimli şahıs satın aldı. Satın aldıktan sonra burada imara aykırı yapılaşmalar yapıldı. Ben bu durumu Şükrü Sözen’e ilettim. Şükrü Sözen bana kesinlikle buraya işlem yapmamamı söyledi. İlerleyen süreçte Fatih Sözen ve Serkan D. aracılığıyla Ayhan C.’den rüşvet alındığını biliyorum fakat ne kadar alındığını bilmiyorum. Ayhan C. benim kardeşimle arkadaştır. Kardeşim vasıtasıyla bir araya geldiğimizde Ayhan C. bana, işlem yapılmaması karşılığında Fatih ve Serkan’a çok ciddi para verdiğini söyledi fakat ne kadar verdiğini söylemedi.

Şükrü Sözen’in, Konya ili Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası vardır. Şükrü Sözen buranın gayriresmî sahibidir. Ancak kâğıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen’in arası çok iyiydi. Erdem’i kasası olarak kullanırdı. Erdem’in defalarca Şükrü Sözen’e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen’e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen’e verirdi.

Bülent Özgüven’in de yine aynı şekilde Şükrü Sözen’in kasalarından biri olduğunu biliyorum. Bülent Özgüven adına Side’de kayıtlı olan bir arsa aslında Şükrü Sözen’e aittir. Bülent Özgüven kâğıt üzerinde buranın sahibi olarak görünmektedir. Bu arsa, Side’de bulunan Türkü Bar’ın az gerisindedir.

Şükrü Sözen, kardeşi olması nedeniyle Fatih Sözen’e çok güvenir. Gayriresmî olarak Fatih Sözen üzerinden müteahhitlik yapardı. R. P. isimli sitenin gayriresmî de olsa müteahhidi Şükrü Sözen’dir, finansını Şükrü Sözen karşılamıştır. Şükrü Sözen, toplamış olduğu rüşvet paraları ile buranın finansını sağlamıştır.

Çolaklı’da bulunan G. isimli otelin kaçakları olup olmadığını kontrol etmem için Şükrü Sözen’den talimat aldım. Otel hakkında herhangi bir şikâyet yoktu. Buna rağmen Şükrü Sözen gidip kontrol etmemizi söyledi. Yapılan denetimlerde otelde ciddi kaçaklar olduğunu, kamusal alanlara tecavüzde bulunulduğunu tespit ettik. Şükrü Sözen buranın hemen yıkılmasını istedi. Diğer hiçbir otelde bu kadar keskin olmamıştı. Burayı neden yıkacağımızı sorduğumda, otelde çözülmesi gereken bir problem olduğunu söyledi. Biz yıkım kararı alındıktan sonra otel sahibine tebligatı gönderdik. Yıkımın yapılacağı gün sorunun çözüldüğünü duydum, bu nedenle de yıkım işlemi yapılmadı. Fen İşleri yıkım işlemini gerçekleştirmedi, gerekçe olarak da araç ve gereç tedarikinin sağlanamadığını belirtti. İlerleyen süreçte duydum ki Özge Bıyıklıoğlu, otel hissedarından otelin hissesini düşük meblağla almış. Oteldeki çözülmesi gereken problem buymuş. Ben burada kasıtlı bir şey yapmadım. Her ne kadar Özge Bıyıklıoğlu bu otelin sahibi gibi görünse de, otel gayriresmî olarak Şükrü Sözen’e aittir.’”