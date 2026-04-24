Yapay zeka için radikal adımlar: Meta binlerce kişiyi çıkardı, Microsoft gönüllü ayrılığı başlattı

Meta, yapay zekâya ve bu alandaki yetenekleri çekmek için ödenen astronomik maaşlara giderek daha fazla kaynak ayırırken, yaklaşık 8 bin kişiyi, yani iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkarıyor.

Şirket, Perşembe günü kesintileri doğruladı; bunu, öncelikli iş alanlarına daha fazla yatırım yapabilmek için bir verimlilik hamlesi olarak nitelendirdi. Haberi ilk duyuran Bloomberg’e göre Meta, ayrıca yaklaşık 6 bin açık pozisyonu doldurmamayı planlıyor.

Meta, yatırımcılarına, altyapı harcamaları ve yapay zekâ uzmanlarına teklif ettiği giderek dudak uçuklatan ücretler nedeniyle, maliyetlerinin gelecek yıl 162 milyar dolar (143 milyar avro) ile 169 milyar dolar (150 milyar avro) arasına kadar şişeceği uyarısında bulunmuştu.

Wedbush analisti Dan Ives, yatırımcılara gönderdiği notta kesintileri olumlu değerlendirdi; Meta’nın daha önce büyük ekipler gerektiren işleri otomatikleştirmek için yapay zekâ araçlarını kullanarak "şirketin operasyonlarını sadeleştirip maliyetleri düşürürken üretkenliği korumasına imkân tanıdığını [ve] daha yalın bir işletme yapısına duyulan ihtiyacı artırdığını" savundu.