Sıcak havalar geldikçe... Bahar alerjisi gözleri etkiler mi? Bunu ihmal etmeyin yoksa?!?

EVDE UYGULANABİLECEK BASİT DESTEKLER Soğuk kompres, gözdeki kaşıntı ve yanma hissini kısa sürede hafifletir. Suni gözyaşı damlaları, göz yüzeyini nemlendirerek tahrişi azaltır. Gözleri ovuşturmamak, polen temasını azaltmak ve dışarıdan geldikten sonra yüzü yıkamak belirtilerin kontrol altına alınmasında etkilidir. Kontakt lens kullananların, şikayetler düzelene kadar lens kullanımına ara vermesi gerekir. ÇOCUKLARDA BELİRTİLER DAHA FARKLI ORTAYA ÇIKAR Çocuklar kaşıntıyı tarif etmekte zorlandığı için tablo çoğu zaman davranış değişiklikleriyle fark edilir. Sürekli göz ovuşturma, huzursuzluk ve ışığa bakmak istememe en sık görülen işaretlerdir. Özellikle küçük çocuklarda bu durum çoğu zaman "gözünde bir şey varmış gibi davranma" şeklinde kendini belli eder. Sabahları kapaklarda yapışma ve sulanma dikkat çeker. Alerjik çocuklarda burun akıntısı, egzama ya da astım öyküsü tabloyu destekler. HANGİ DURUMDA DOKTORA GİDİLMELİ? Şiddetli göz ağrısı, ışığa hassasiyet, bulanık görme ve yoğun iltihaplı akıntı durumunda tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir. Yenidoğanlarda görülen göz akıntıları ise mutlaka hızlı şekilde kontrol edilmelidir.