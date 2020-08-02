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Yerel

Yolcu minibüsü devrildi! 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:44:00 -
Yolcu minibüsü devrildi! 6 kişi yaralandı

Kaza Canbaz Mahallesi Kocabayır Köprüsü’nde meydana geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Andırın ilçesine bağlı Çokak yaylasına yolcu taşıyan Ramazan Küçükkılıç (54) yönetimindeki içerisinde 8 yolcunun bulunduğu yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Küçükkılıç ile yolculardan Elif C. (5), Mehmet C. (30), Erhan İ. (41), Halil G. (44) ve Şifa D. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede bulunanların yardımıyla da minibüsten çıkartılan yaralılar ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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