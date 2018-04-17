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Yolcu midibüsünde yangın korkusu

Kırıkkale-Ankara arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait midibüste yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

17 Nisan 2018 Salı 17:20
Yolcu midibüsünde yangın korkusu

Kırıkkale'den Ankara yönüne giden K.K. yönetimindeki 71 FL 917 plakalı yolcu midibüsünde, yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören sürücü hemen midibüsü yol kenarına çekip, yolcuları indirdi. İtfaiyeye haber verilirken, sürücü K.K. de yangın söndürücü ile alevlere müdahale etti. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:20
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  2. Ankara
  3. kırıkkale
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