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Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaralandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:54
Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti

Siirt'in Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Ayvatepe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arazi taraması yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettiği bildirildi.

Saldırıda bir güvenlik korucusunun yaralandığı vurgulanan açıklamada, yaralı güvenlik korucusunun Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:54
  1. Siirt
  2. Pervari

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