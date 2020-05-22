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Yola serdiği halatla bir kişinin ölümüne sebebiyet veren çekicinin sürücüsü tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yola serdiği halata motosikletin takılması sonrasında sürücünün hayatını kaybetmesiyle ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:30:34 -
Yola serdiği halatla bir kişinin ölümüne sebebiyet veren çekicinin sürücüsü tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yola serdiği halata motosikletin takılması sonrasında sürücünün hayatını kaybetmesiyle ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide’de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde motosiklet kullanan 20 yaşındaki Ali İmik, Kasaba Mahallesi Saraçlı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte ilerlerken karşıdan karşıya çekilmiş halata takılarak yaralanmıştı. Kazanın ardından boyun kısmından yaralanan Ali İmik, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti. İmik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan çekici sürücüsü Bilal Buzkıran (36), Cide İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Buzkıran, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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