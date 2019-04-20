Yola kapan atılarak durdurulan otomobilden 10 kilo skunk çıktı Ankara'da, polis ve jandarma tarafından kurulan 2 ayrı kontrol noktasından kaçan otomobil, yola kapan atılarak durduruldu. Otomobilde, 10 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Akıncılar gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Takip edilen otomobil, kontrol noktasına geldiğinde 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak otomobil hızla yoluna devam etti. Polisin peşine düştüğü otomobil, jandarma tarafından oluşturulan 2'nci kontrol noktasından da geçti. Bunun üzerine polis, otomobilin gittiği yönde yola kapan attı. Tekerlekleri patlayan otomobil durmak zorunda kalınca, sürücü İ.T. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 10 kilo skunk ele geçirildi.

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