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Siyaset 'Yola, havalimanına ne gerek var' diyen profesöre, Başkan Erdoğan'dan kapak üstüne kapak!
Siyaset

'Yola, havalimanına ne gerek var' diyen profesöre, Başkan Erdoğan'dan kapak üstüne kapak!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 17:49:00 -
'Yola, havalimanına ne gerek var' diyen profesöre, Başkan Erdoğan'dan kapak üstüne kapak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Naci Görür'ün akıl dışı açıklamalarına dayanamayıp cevap vermek zorunda kaldı. Görür, deprem husununda 'yol havaalanı istemiyoruz can güvenliğimiz yok' deyip, deprem için hayati öneme sahip ulaşım lojistik imkanlarını yok saymış skandala imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Naci Görür'ün akıl dışı açıklamalarına dayanamayıp cevap vermek zorunda kaldı. Görür, deprem husununda 'Yapı stoğu belli. İstanbul’da bütün güçleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Deprem dirençli olmayan binayı ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Halkla ve yerel yönetimlerle bu işi yapacaksınız. Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği. Diğer parametre çevre ve ekosistem.' deyip, deprem için hayati öneme sahip ulaşım lojistik imkanlarını yok saymış skandala imza atmıştı.

Başkan Erdoğan ise şunları söyledi:

Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu... Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası pişkince savunma!

Bişar Arslan’a konuşan Görür, başkan Erdoğan’ın açıklamasını dinlediğini ve sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirtti. Görür “Ben değilimdir herhalde. Sayın cumhurbaşkanı beni hedef almadı. Çünkü orda diyor ki biberin fiyatı, domatesin fiyatı diyor. Ben şu bu fiyatı demedim. Dolayısıyla ben hedef değilim. Benim ‘Yol az yapalım’ şeklinde benzer bir açıklamam var ama domatesin biberin fiyatı mevzularına hiç girmedim” ifadelerini kullandı.

 
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