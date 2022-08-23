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Yerel Yola çıkacaklar dikkat! Ulaşım aksadı
Yerel

Yola çıkacaklar dikkat! Ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 14:51:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu Korutepe Tüneli'nde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı.

Kaza yerine gelen Karayolları ve polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağlarken, yolda araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

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