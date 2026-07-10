Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 10 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-13.km.leri arasında Hendek Kavşağı-Akyazı Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak verilecektir. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağından İstanbul istikametine giriş kapatılacaktır.

İzmir-Aydın Otoyolunun 3-4. km.leri arasında Alangüllü-1 Köprüsünün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 07-07-2026 / 13-07-2026 tarihlerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. sağ ve emniyet şeridi onarımı tamamlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanmaktadır.

Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Polatlı-Yunak yolunun 10-20 ve 36-44.km.leri arasında çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37.km.leri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğun ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.