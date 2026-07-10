Bir yumrukla 23 senelik tazminattan oldu

Çalıştığı işyerinde adil olmamakla suçladığı amiriyle kavga eden işçi, tazminatsız kovuldu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası iş yerindeki huzuru bozdukları gerekçesiyle hem işçi hem de vardiya amiri kapı önüne konuldu. Yıllar süren yargılamada son sözü söyleyen Yargıtay, kavgacı işçinin 23 senelik tazminat hakkının yandığına hükmetti. Tam 23 sene çalıştığı fabrikada, amiriyle kavga eden K.L., amirine fiziki saldırarak kavga çıkardığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. Olaya karışan vardiya amiri de tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi K.L., iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, feshe sebep gösterilen olayların gerçeği yansıtmadığını, davacının ağzından amirine karşı herhangi bir küfür ve hakaret çıkmadığını öne sürdü. Sadece vardiyalarda adil olması konusunda talebini dile getirdiğini, buna karlılık amirin kendisine hakaret ettiğini ve tehditvari konuşarak üzerine yürüdüğünü kaydetti.