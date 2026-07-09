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Gündem Beyaz Saray'dan Trump - Erdoğan paylaşımı
Gündem

Beyaz Saray'dan Trump - Erdoğan paylaşımı

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Beyaz Saray'dan Trump - Erdoğan paylaşımı

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.

Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

 

Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin hatırası olarak çekilen fotoğrafta iki liderin samimi ve dostane tavırları dikkati çekti.

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