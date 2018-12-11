Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal
Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.11 Aralık 2018 Salı 09:30
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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