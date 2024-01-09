Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı sert başladı

Bolu’da, gün boyu sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.