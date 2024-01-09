  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ANKA-3 şaşkınlığı! Bu gelişmeye kendisi bile buna inanamadı

'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

Sıkı dostlardan danışıklı kavga! FETÖ'cü Emre Uslu ile Ümit Özdağ'ın Fatih Camii oyunu!

Rahat uyu kayseri, yakalandılar

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu

Aldıkları kararı açıkladılar! "Almanya'da her şey süper süper" diyenlere gelsin

108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, “son dakika” koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Kentsel dönüşümde kira destekleri artırıldı

Fatih Camii saldırganıyla ilgili sıcak gelişme!
Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı sert başladı
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı sert başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 21:15:00 - 2024-01-09 21:17:51
Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı sert başladı

Bolu’da kar yağışı etkili olurken, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu’da, gün boyu sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı
Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı

Tekirdağ'da okullara kar arası
Tekirdağ'da okullara kar arası

Gündem

Tekirdağ'da okullara kar arası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23