Hamza bin Ladin videosu sahte çıktı!

Araştırmacı Roy Grinwis, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'e ait olduğu iddia edilen ve Afganistan'da çekildiği öne sürülen görüntüleri yapay zeka kullanarak kendisinin ürettiğini itiraf etti.

Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan’da çekildiği iddiasıyla internette hızla yayılan görüntüler, modern dezenformasyon tekniklerinin ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerin kaynağı kısa süre içinde ortaya çıktı ve iddianın tamamen sahte olduğu anlaşıldı.

Söz konusu videoyu dolaşıma sokan kişi, Roy Grinwis'in ta kendisiydi. Grinwis, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamayla, yüksek gerçeklikteki bu görüntüleri yapay zeka teknolojisi kullanarak ürettiğini itiraf etti.

Araştırmacının bu çarpıcı eyleminin arkasındaki temel motivasyon ise, dijital çağda bilginin doğrulanma sürecinin ne kadar zayıf olduğunu ve özellikle "terörle mücadele" veya "güvenlik uzmanı" olarak nitelendirilen bazı kişilerin, en ufak bir şüphe duymadan sahte bilgileri nasıl kolayca yayabildiğini göstermekti.

Grinwis’in bu 'deneyi', yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin, özellikle "deepfake" (derin sahtecilik) video ve ses içeriklerinin, küresel güvenlik ve istihbarat alanlarında yarattığı zorlukları ve yeni medya okuryazarlığı ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Olay, sahte içeriklerin sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda siyasi ve ideolojik manipülasyon aracı olarak da ne kadar etkili kullanılabileceği konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Hamza bin Ladin'in kendisinin, 2019 yılında ABD tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı. Sahte videonun bu açıklamanın üzerinden yıllar sonra bile geniş kitlelerce gerçek sanılması, dijital doğrulamaya yönelik acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

